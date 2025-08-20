На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут создать список недобросовестных покупателей на маркетплейсах

Решетников предложил ввести спецотметки для покупателей на маркетплейсах
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести специальные отметки для недобросовестных покупателей на маркетплейсах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики. Например, можно рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы», — сказал глава ведомства.

Решетников добавил, что некоторые покупатели часто заказывают различные товары, после чего отказываются от покупки. Это, по словам министра, может привести к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов. Реализация инициативы позволит сразу узнать о надежности клиентов, отметил глава ведомства.

В июне ассоциация РАТЭК выступила против недобросовестной конкуренции со стороны маркетплейсов на рынке электроники и направила жалобу в ФАС на их практику занижения цен. Президент РАТЭК Александр Онищук в интервью «Газете.Ru» рассказал, что ждет рынок российской электроники в ближайшие годы и как бороться с агрессивной демпинговой политикой маркетплейсов.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки лекарств на маркетплейсах.

