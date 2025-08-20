На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два подростка впали в кому после похода в сочинский караоке-бар

Mash: в Сочи два подростка впали в кому после похода в караоке-бар
Евгений Биятов/РИА Новости

В Сочи два 15-летних подростка сходили в караоке-бар и попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Предварительно, все случилось после того, как школьники посетили караоке-бар на улице Навагинской. Подростков доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии, оба находятся в состоянии комы. Более подробной информации об их состоянии не поступало.

По словам местных жителей, в этом баре свободно впускают несовершеннолетних и продают им алкоголь. Возле заведения замечают нетрезвых молодых людей. Отмечается, что оно находится почти напротив местной администрации.

До этого в Петербурге шестиклассника с отравлением наркотиками нашли на улице в тяжелом состоянии. Прохожие вызвали ребенку бригаду скорой помощи.

Ранее девочка приняла угощения от незнакомцев в Петербурге и оказалась в реанимации.

