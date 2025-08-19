В Минске заинтересовались данными о попавших в России в рабство белорусах

МИД Белоруссии проверит сообщения о попавших в рабство под Воронежем белорусах

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии проверит информацию о белорусах, попавших в рабство в Воронежской области. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба посольства республики в РФ.

В публикации говорится, что в ведомстве узнали о ситуации с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых граждане Белоруссии. По данным МИД, в ходе изучения данной информации были установлены номера телефонов граждан и с одним из них удалось выйти на связь.

«В посольстве данная ситуация держится на контроле», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что подробности инцидента станут известны по факту завершения проверки органами правопорядка России и Белоруссии.

Речь идет о ферме с рабами, которую обнаружили в селе Подколодоновка Богучарского района. По данным волонтеров, на территории домовладения находилось около 100 человек. Изначально людям якобы обещали работу за деньги, но после приезда на место их заставляли работать на полях за еду.

Как рассказали волонтеры движения «Альтернатива», оттуда уже сбегали «работники». Сами добровольцы смогли освободить несколько человек, по которым в организацию поступали заявки. Помимо этого, к волонтерам обратились родственники пропавших людей.

