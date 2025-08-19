На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава СК потребовал доклад о проверке фермы в Воронежской области, где удерживали рабов

Бастрыкин поручил доложить о проверке фермы с рабами в Воронежской области
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с удержанием людей в рабстве в Воронежской области. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Руководитель ведомства потребовал доклад о ходе проверки и установленных в процессе обстоятельствах.

Речь идет о ферме с рабами, которую обнаружили в селе Подколодоновка Богучарского района. По данным волонтеров, на территории домовладения находилось около 100 человек.

Изначально людям якобы обещали работу за деньги, но после приезда на место их заставляли работать на полях за еду.

Как рассказали волонтеры, оттуда уже сбегали «работники». Сами добровольцы смогли освободить несколько человек, по которым в организацию поступали заявки. После того, как ситуация получила огласку, к волонтерам обратились еще родственники пропавших людей.

На данный момент следователи проводят проверку.

Ранее в Ростовской области мужчина попал в рабство после того, как его увели с вокзала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами