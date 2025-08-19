На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителям Воронежа пообещали бесплатный Wi-Fi в общественных местах

Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже на остановках и в общественных местах появится бесплатный Wi-Fi. Такое заявление сделал глава региона Александр Гусев во время прямой линии, запись публикует пресс-служба регионального правительства.

Интернет, как уточняется, будет доступен во время отключения мобильного интернета из-за угрозы украинских беспилотников. Кроме того, в Воронежской области появится «белый список» онлайн-сервисов, которые останутся доступными даже при отключении сотовой связи, добавил Гусев.

В Воронежской области начали отключать мобильный интернет еще в мае. В правительстве региона объясняли, что это вынужденная мера для безопасности граждан. Аналогичные ограничения периодически вводятся и в других регионах России.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявлял, что ограничения работы интернета во время крупных мероприятий необходимы для предотвращения угроз.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.

