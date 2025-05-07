Еще в одном регионе не будет работать мобильный интернет

Проблемы с работой мобильного интернета ожидаются в Воронежской области с 7 до 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает РИА Новости.

«... В период до 9 мая включительно в Воронежской области, в том числе в Воронеже, возможны ограничения работы мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ограничения начнут действовать со среды, 7 мая.

Ночью Telegram-канал Baza сообщил, что сбои с мобильным интернетом наблюдаются в более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

С 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявлял, что ограничения работы интернета во время крупных мероприятий необходимы для предотвращения угроз.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.