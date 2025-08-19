В ТЦ Екатеринбурга ребенка затянуло в эскалатор

В Екатеринбурге руку ребенка затянуло в механизм эскалатора торгового центра

В Екатеринбурге ребенок пострадал во время спуска по эскалатору. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Академика Шварца. Как рассказали очевидцы, несовершеннолетний спускался вместе с родителями вниз, но в какой-то момент механизм затянул его руку.

«Сначала услышал крики, потом через пару минут они затихли и ребенок сознание потерял. Крови много было», – рассказал один из свидетелей.

По данным местных пабликов, пострадавший попал в больницу, характер его травм не уточняется.

На данный момент в ситуации разбираются полицейские. Им предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

До этого подобный случай произошел в Благовещенске. В одном из местных торговых центров четырехлетняя девочка случайно засунула руку в эскалатор и застряла. В результате пострадавшая смогла освободиться до приезда спасателей. Серьезных травм она не получила.

Ранее трехлетний ребенок получил тяжелые травмы руки в петербургском метро.