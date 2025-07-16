Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы руки в петербургском метро

В Петербурге рука трехлетнего мальчика попала в механизм эскалатора, он получил тяжелые травмы. Об этом со ссылкой на Педиатрический университет сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошел 15 июля на станции метро «Академическая». У ребенка, находившегося на эскалаторе, в движущееся полотно попала кисть левой руки.
После случившегося врачи диагностировали у него тяжелые повреждения среднего и безымянного пальцев, потребовавшие срочного хирургического вмешательства. Сейчас мальчик остается под медицинским наблюдением.
Отмечается, что подобные травмы в метро фиксируются практически ежедневно, особенно в летний период, когда увеличивается поток малоопытных пассажиров — родителей с детьми и туристов.
Ранее мужчина ввязался в драку на эскалаторе петербургского метро и попал в травмпункт.