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В Башкирии ребенок засунул руку в эскалатор и застрял

В Башкирии четырехлетняя девочка застряла в эскалаторе
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В Башкирии четырехлетняя девочка застряла рукой в эскалаторе в торговом центре. Об этом сообщает Госкомитет республики по ЧС.

Инцидент произошел в башкирском Благовещенске, в экстренные службы поступило сообщение о ЧП в одном из торговых центров.
Четырехлетняя девочка случайно засунула руку в эскалатор и застряла.

Ребенок сумел самостоятельно освободиться из ловушки до приезда спасателей. Несовершеннолетняя отделалась испугом и небольшими ссадинами, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели напомнили, что не стоит разрешать детям прикасаться к движущимся частям эскалатора.

До этого в Кировской области спасли застрявшую в мазуте 11-летнюю девочку. Школьница одна гуляла по заброшенному зданию в поселке Левинцы. Она спустилась в овраг и застряла в луже мазута, выбраться из ловушки ребенок самостоятельно не смог. Девочка не растерялась и обратилась в экстренные службы.

Ранее на вокзале в Петербурге руку ребенка затянуло в ленту досмотра.

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