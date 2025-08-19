Эксперт перечислил необычные грибы, которые можно найти в лесах Подмосковья

Осенью в Подмосковье можно найти такие грибы как черные лисички. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщил миколог Дмитрий Тихомиров.

«Многие из-за цвета принимают их за гнилые грибы, однако такие лисички считаются деликатесом. Особенно хорошо их сушить — раскрывается их нежный грибной аромат. Можно потом еще размолоть в порошок, благодаря чему получится отличная приправа», — сказал эксперт.

Собирать эти грибы довольно хлопотно, поскольку они тонкие и легкие. Чтобы набрать хотя бы килограмм, придется затратить немало усилий, предупредил он.

Также, по его словам, в лесах Московской области встречается ежовик желтый, который некоторые считают двойником лисички. Однако у ежовика под шляпкой не пластинки, а сосочки.

