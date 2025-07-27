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Россиянам напомнили важные правила обработки лесных грибов

Роспотребнадзор: лесные грибы надо тщательно мыть и обрабатывать в день сбора
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Telegram-канал Мещёрский тупик

Лесные грибы надо тщательно мыть и обрабатывать в день их сбора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что зачастую люди отравляются из-за неправильной обработки съедобных грибов и их сбора в неблагоприятных районах. Собирать их следует только вдали от дорог и промышленных предприятий. Грибы следует аккуратно срезать, а также избегать перезревших или червивых экземпляров.

В Роспотребнадзоре посоветовали обрабатывать грибы в день сбора: их следует тщательно промыть, проварить в кипящей воде в течение 10 минут перед приготовлением, а затем слить отвар и еще раз промыть. Подобные действия помогут снизить содержание токсичных веществ, подчеркнули в ведомстве.

До этого миколог Максим Дьяков рассказал, что, несмотря на не грибную погоду в Московской области, можно встретить несколько разновидностей грибов.

По его словам, недавно появившиеся грибы почти все исчезли — сначала на них негативно сказалась жара, а затем их «добили» появившиеся из-за дождей насекомые.

Ранее врач рассказал о пользе вешенок для здоровья.

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