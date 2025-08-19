На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчины заманили модель обещаниями сняться в кино и изнасиловали

В Индии мужчины изнасиловали модель после обещания ролей в Болливуде
Shutterstock

В Индии модель обратилась в полицию после того, как знакомые пообещали ей работу в Болливуде, но перестали выходить на связь. Об этом сообщает CSR Journal.

Молодые люди общались со студенткой с 2023 года в социальных сетях. Они длительное время переписывались, при этом двое мужчин выдавали себя за кинопродюсеров со связями в Болливуде. Новые знакомые обещали ей работу в индустрии и знакомили ее с людьми якобы из сферы развлечений.

По словам самой пострадавшей, молодые люди отвозили ее в разные места и насиловали. Это продолжалось около двух месяцев. В последствии мужчины перестали выходить на связь, пострадавшая обратилась в полицию.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личности подозреваемых и выясняют, действительно ли у них не было связей в киноиндустрии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге мигранта обвинили в изнасилованиях мальчика в коммуналке.

