Мигрант больше года насиловал мальчика в петербургской коммуналке

«Бриф24»: в Петербурге мигранта обвинили в изнасилованиях мальчика в коммуналке

В Петербурге иностранца обвинили в систематических изнасилованиях мальчика. Об этом сообщает «Бриф24».

Предварительно, все происходило с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года в коммунальной квартире на Московском проспекте. Отец мальчика обратился в правоохранительные органы и заявил, что мигрант неоднократно совершал изнасилования его сына — при каких обстоятельствах это происходило, не уточняется.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обращения. Подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

