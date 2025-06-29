Британская спецслужба 20 лет безуспешно искала российского шпиона

Британская служба безопасности MI5 на протяжении двух десятилетий проводила операцию по выявлению «крота», предположительно работавшего на российскую разведку. Об этом сообщает The Guardian.

В материале говорится, что в 1990-х годах Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) информировало своих союзников о выявлении факта передачи сверхсекретных сведений Москве со стороны высокопоставленного сотрудника британской разведки MI6, который, как предполагалось, обладал обширным доступом к конфиденциальным материалам благодаря своему положению.

За подозреваемым было установлено наблюдение, которое было прекращено только в 2015 году. Агенты под вымышленными именами следили за ним в нескольких странах, при этом были предупреждены о том, что в случае их разоблачения власти не смогут оказать им какую-либо помощь.

Однако расследование не принесло результатов, и за все время не удалось собрать доказательств его предательства. По одной из версий, подозреваемый мог осознать, что за ним ведется «охота», и прекратить свою деятельность. Источник издания признал, что эта масштабная операция, не имеющая аналогов, стала одной из самых продолжительных и дорогостоящих за последнее время.

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