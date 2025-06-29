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Британская спецслужба 20 лет безуспешно искала российского шпиона

Guardian: Британская спецслужба MI5 20 лет искала российского шпиона и не нашла
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Depositphotos

Британская служба безопасности MI5 на протяжении двух десятилетий проводила операцию по выявлению «крота», предположительно работавшего на российскую разведку. Об этом сообщает The Guardian.

В материале говорится, что в 1990-х годах Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) информировало своих союзников о выявлении факта передачи сверхсекретных сведений Москве со стороны высокопоставленного сотрудника британской разведки MI6, который, как предполагалось, обладал обширным доступом к конфиденциальным материалам благодаря своему положению.

За подозреваемым было установлено наблюдение, которое было прекращено только в 2015 году. Агенты под вымышленными именами следили за ним в нескольких странах, при этом были предупреждены о том, что в случае их разоблачения власти не смогут оказать им какую-либо помощь.

Однако расследование не принесло результатов, и за все время не удалось собрать доказательств его предательства. По одной из версий, подозреваемый мог осознать, что за ним ведется «охота», и прекратить свою деятельность. Источник издания признал, что эта масштабная операция, не имеющая аналогов, стала одной из самых продолжительных и дорогостоящих за последнее время.

На днях в Москве сотрудники ФСБ задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности.

Ранее в Иране казнили троих шпионов Израиля.

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