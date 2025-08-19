На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге потушили пожар в административном здании

В Санкт-Петербурге ликвидировали пожар в Центре соцреабилитации инвалидов
true
true
true
close
Shutterstock

Пожарные ликвидировали возгорание кровли Центра социальной реабилитации инвалидов в Пушкине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По информации ведомства, площадь пожара составляла 40 кв. метров. В 16:35 мск возгорание было ликвидировано.

Задымление произошло на территории, где проходили ремонтные работы. Всех жильцов и сотрудников эвакуировали. Всего было выведено 116 человек, из которых 63 — инвалиды. О пострадавших информации не поступало.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга следит за выяснением всех причин пожара. Кроме того, она контролирует, чтобы эвакуированные получили все необходимые условия для дальнейшего проживания.

Сообщение о возгорании по адресу: Пушкинский район, бульвар Алексея Толстого, д. 31, поступило в 13:44 мск. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

19 августа портал Е1 сообщал, что в Свердловской области 11-летний летний подросток вместе с приятелем вывел детей из загоревшейся комнаты в общежитии. Загорелась одна из комнат на шестом этаже. В момент пожара в комнате находились дети. Им на помощь бросился 11-летний мальчик вместе с 15-летним приятелем.

В Волгограде произошло возгорание кровли корпуса больницы после падения дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами