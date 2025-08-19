В Санкт-Петербурге потушили пожар в административном здании

Пожарные ликвидировали возгорание кровли Центра социальной реабилитации инвалидов в Пушкине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По информации ведомства, площадь пожара составляла 40 кв. метров. В 16:35 мск возгорание было ликвидировано.

Задымление произошло на территории, где проходили ремонтные работы. Всех жильцов и сотрудников эвакуировали. Всего было выведено 116 человек, из которых 63 — инвалиды. О пострадавших информации не поступало.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга следит за выяснением всех причин пожара. Кроме того, она контролирует, чтобы эвакуированные получили все необходимые условия для дальнейшего проживания.

Сообщение о возгорании по адресу: Пушкинский район, бульвар Алексея Толстого, д. 31, поступило в 13:44 мск. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

19 августа портал Е1 сообщал, что в Свердловской области 11-летний летний подросток вместе с приятелем вывел детей из загоревшейся комнаты в общежитии. Загорелась одна из комнат на шестом этаже. В момент пожара в комнате находились дети. Им на помощь бросился 11-летний мальчик вместе с 15-летним приятелем.

