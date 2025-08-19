На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Основателю «Русагро» Мошковичу продлили арест

Суд продлил арест основателю «Русагро» Мошковичу до 25 ноября
Алексей Филиппов/РИА Новости

Мещанский суд Москвы продлил арест основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 ноября 2025 года», — сказала судья.

Кроме того, срок содержания под стражей продлили экс-гендиректору компании Максиму Басову. Также до 25 ноября пролонгирован срок следствия по делу.

Защита в заседании просила суд приобщить медицинскую документацию о состоянии здоровья Мошковича. Адвокаты просили избрать подзащитному домашний арест, а также снова предлагали внести залог в размере миллиарда рублей.

Прокурор сообщил, что в суде не было представлено каких-либо данных, которые свидетельствовали бы о невозможности содержания Мошковича и Басова под стражей, пишет агентство.

Мошковича и Басова арестовали еще в марте по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены.

Ранее суд арестовал счета бизнесмена Мошковича почти на 3 млрд рублей.

