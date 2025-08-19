На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киргизии с пика Хан-Тенгри эвакуировали тело погибшего россиянина

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Вертолет Минобороны Киргизии эвакуировал с пика Хан-Тенгри тело погибшего российского альпиниста Алексея Ермакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эвакуировано тело гражданина Российской Федерации Алексея Ермакова, погибшего 16 августа в районе пика Хан-Тенгри», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, авиация Министерства обороны Киргизии также эвакуировала альпинистов из района пиков Победы и Хан-Тенгри в Иссык-Кульской области. Среди спасенных есть граждане России и других стран.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что российская альпинистка Наталья уже неделю ждет помощи на высоте семь тысяч метров после того, как сломала ногу на пике Победы в Киргизии.

Россиянка получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешала усталость и плохая погода. Наталью укутали в спальный мешок и оставили на горе. 17 августа за Натальей вылетела группа спасателей на вертолете. Однако полет оказался непростым: вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку. Новая попытка спасения запланирована на 19 августа. Сейчас Наталья находится внутри разорванной палатки, но жива.

Ранее россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест.

