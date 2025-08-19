На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели выдвинулись к россиянке, которая неделю ждет помощи на высоте 7 тыс. метров

ТАСС: спасатели отправились на помощь россиянке, застрявшей на горе в Киргизии
Telegram-канал «Mash»

Группа спасателей отправлена для эвакуации застрявшей на горной вершине в Киргизии российской альпинистки Натальи Ноговицыной. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны республики.

Собеседник агентства уточнил, что Наталья находится в районе пика Победы, на высоте более семи тысяч метров.

«Группа спасателей направлена туда», — отметил он.

Как сообщил Telegram-канал Mash, россиянка получила травму на спуске 12 августа. По данным издания, Наталья сломала ногу в районе пика Победы в Киргизии и уже неделю ждет помощи.

Уточняется, что женщина восходила на горную вершину вместе с напарником — он оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в лагерь. На следующий день ей попытались помочь два иностранца, но им помешала усталость и плохая погода. Наталью укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за туристкой прилетела группа спасателей на вертолете, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку. Сейчас Наталья находится в разорванной палатке, но живая, сообщили в Mash.

Ранее в Киргизии с пика Хан-Тенгри эвакуировали тело россиянина.

