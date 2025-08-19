В РАН предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре

Земля попала под влияние корональной дыры на Солнце, происходит взрывной рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру», — говорится в сообщении.

По данным ученых, нет точных данных, позволяющих судить о прочности магнитосферы, однако на данный момент она держится в зеленой зоне (спокойная — прим. ред.).

Накануне сообщалось, что на Солнце растет новая корональная дыра, которая вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня. По словам ученых, дыра хорошо различима на поступающих изображениях Солнца. Она наблюдается как темная структура размером около полумиллиона километров и занимающая значительную часть видимого солнечного диска.

В публикации говорится, что это повышает вероятность появления полярных сияний на период со вторника на среду, в том числе для европейской части страны.

Ранее на Солнце произошел взрывной выброс плазмы.