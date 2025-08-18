На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Магнитная буря обрушится на Землю

Корональная дыра на Солнце вызовет на Земле магнитные бури 19 августа
true
true
true
close
NASA

На Солнце растет новая корональная дыра, которая 19 августа вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Пик воздействия на Землю, по предварительным расчетам, придётся на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды», — отмечается в сообщении.

По словам ученых, дыра хорошо различима на поступающих изображениях Солнца. Она наблюдается как тёмная структура размером около полумиллиона километров и занимающая значительную часть видимого солнечного диска. Это повышает вероятность появления полярных сияний на период со вторника на среду, в том числе для европейской части страны. Прогнозы по силе бурь и появлению сияний будут обновляться по мере поступления новой информации.

Подобные бури наблюдались также 8-9 августа. Тогда в северо-восточных регионах страны наблюдались заметные полярные сияния.

Ранее на Солнце произошел взрывной выброс плазмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами