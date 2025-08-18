Магнитная буря обрушится на Землю

На Солнце растет новая корональная дыра, которая 19 августа вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Пик воздействия на Землю, по предварительным расчетам, придётся на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды», — отмечается в сообщении.

По словам ученых, дыра хорошо различима на поступающих изображениях Солнца. Она наблюдается как тёмная структура размером около полумиллиона километров и занимающая значительную часть видимого солнечного диска. Это повышает вероятность появления полярных сияний на период со вторника на среду, в том числе для европейской части страны. Прогнозы по силе бурь и появлению сияний будут обновляться по мере поступления новой информации.

Подобные бури наблюдались также 8-9 августа. Тогда в северо-восточных регионах страны наблюдались заметные полярные сияния.

Ранее на Солнце произошел взрывной выброс плазмы.