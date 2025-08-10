На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце произошел взрывной выброс плазмы

ИКИ РАН: на Солнце произошел затронувший несколько областей выброс плазмы
NASA/SDO

На Солнце произошел мощный выброс плазмы, который затронул сразу несколько областей звезды. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Комплексным взрывным выбросом плазмы оказалась охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров в западном полушарии Солнца. Это треть видимого солнечного диска. Основным центром взрыва являлась активная область 4168, расположенная сейчас на значительном угловом удалении от направления на Землю. Однако часть участвовавших в событии вторичных центров находится в опасной близости от линии Солнце-Земля.

По имеющимся данным, в настоящее время часть вещества и магнитных полей ушла в сторону Земли.

10 августа сообщалось, что на Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря, длившаяся более 30 часов.

8 августа ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку.

Ранее на Солнце была зафиксирована шестая за месяц мощная вспышка.

