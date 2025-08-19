В Челябинске подростка нашли на крыше электрички

В Челябинске подросток-зацепер забрался на крышу электрички и получил удар током, спасти его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги в Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции Челябинск, между крышами второго и первого вагонов был обнаружен подросток. По предварительной информации, на одной из станций несовершеннолетний забрался на крышу вагона, где его ударило током.

Спасти пострадавшего не удалось.

До этого в Москве зацепер получил удар током. Школьник приехал в гости к бабушке в Царицыно. Он отпросился погулять и встретился со своими знакомыми. Подростки решили прокатиться на крыше электрички, забрались на крышу поезда на станции Царицыно, и когда электричка тронулась, 13-летний мальчик пошёл по крыше. В какой-то момент он потерял равновесие и схватился за пантограф, его ударило током, пострадавший потерял сознание. Друзья помогли ему спуститься с вагона на следующей станции, однако он не стал вызывать скорую, осознавая, что его могут наказать за опасную выходку, поэтому решил не рассказывать о случившемся никому из взрослых.

Ранее в Омской области подросток красил фасад дома и получил удар током.