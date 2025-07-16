В Ростовской области мужчина попал в рабство после того, как его увели с вокзала

В Ростовской области 53-летний мужчина по имени Алексей пропал после того, как к нему на вокзале подошли неизвестные. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По словам дочери исчезнувшего, 10 июля ее отец приехал на пригородный вокзал областного центра.

«В последний раз он звонил родственникам в 16:30, собирался ехать к дочери из села Орловка в город и ждал автобуса», – сообщается в публикации.

Спустя два часа к нему подошли несколько человек и увели. Так как мужчина больше не выходил на связь, близкие забеспокоились и обратились в полицию.

На следующий день они снова позвонили родственнику, но ответил некий Евгений и рассказал о том, что их «увели в кусты». Позже он также сообщил, что их отправили «в поля» в поселок Койсуг, где некая женщина платит им по 400 рублей в день.

Родственники снова обратились в МВД, но ответа якобы не получили, поэтому сами поехали в населенный пункт. Находясь там, они встретили продавца, который подтвердил, что 10 июля в поселок привезли двоих людей для работы в поле.

Дочь Алексея планирует обратиться в прокуратуру. По ее словам, в этом районе Ростовской области ранее уже пропадали люди, которых, предположительно, увозили в рабство для работы на полях.

Ранее в Германии мужчина сделал из своего сына-подростка раба и продавал мужчинам для соития.