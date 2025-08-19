На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии разоблачили группу, перевозившую граждан Украины в ЕС

В Молдавии накрыли группу, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС
true
true
true
close
Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

Молдавские пограничники разоблачили группу, которая занималась нелегальной перевозкой военнообязанных граждан с Украины, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции Молдавии.

Как отмечается в сообщении, за вознаграждение в размере $10 тысяч они помогали украинцам в незаконном пересечении границы, чтобы в итоге те смогли попасть на территорию Евросоюза.

Отмечается, что на данный момент перевозивший беглецов 34-летний гражданин Молдавии задержан и арестован на 30 суток, а машина изъята и размещена на спецстоянке в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. О судьбе мигрантов в сообщении не говорится.

Это уже не первый случай, когда украинцы пытаются через Молдавию незаконно попасть в ЕС. Так, в декабре 2024 года была перекрыт канал переправки военнообязанных жителей Украины через границу.

В рамках специальной операции были задержаны семеро граждан Украины, которые ранее на родине получили уведомление о призыве на военную службу. Вместе с ними задержали молдаванина, помогавшего им перебраться через границу.

Ранее сообщалось о крайне низком моральном духе украинских военных офицеров.

