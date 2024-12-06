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В Молдавии пресекли канал переправки военнообязанных жителей Украины через границу

МВД: в Молдавии закрыли канал незаконной переправки украинцев через границу

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Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы Молдавии закрыли канал нелегальной переправки через государственную границу граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба молдавского МВД, передает ТАСС.

По данным ведомства, в рамках специальной операции были задержаны семеро граждан Украины, которые ранее на родине получили уведомление о призыве на военную службу. Вместе с ними задержали молдаванина, помогавшего им перебраться через границу.

Под подозрение также попали некоторые сотрудники пограничной полиции Молдавии, которые оформили украинцам документы о переходе границы. Согласно информации МВД, граждане Украины пересекали границу через приднестровский участок, а также на юге Молдавии. За свои услуги организаторы переправы просили от $7 тыс. до $15 тыс. с каждого человека.

С начала российской специальной военной операции на Украине в Молдавию прибыли более 1 млн украинцев. Почти все они в дальнейшем направились в страны Европейского союза. В республике граждане Украины могут запросить временную защиту, а затем убежище.

Ранее сообщалось, что пятеро мужчин пытались выплыть с Украины на надувной лодке.

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