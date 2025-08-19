На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала главную причину, по которой распадаются браки россиян

Психолог Егиазарова обвинила искусственный интеллект в разводах россиян
true
true
true
close
cunaplus/Shutterstock/FOTODOM

Женщины часто сталкиваются с сильной тревогой, в том числе относительно отношений со своим супругом, что заставляет их решаться на необдуманные поступки. В последнее время они начали советоваться с искусственным интеллектом по вопросам отношений в семье, что стало приводить к росту числа разводов, заявила психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.

Специалист призвала россиян не относиться к ИИ как к близкому человеку, а его советы воспринимать как единственно верные.

«Есть две категории девушек, которые проводят время с нейросетями: для одной группы мужчина слишком сильный, и они чувствуют, что не могут самореализоваться, являясь только матерями для общих детей, а у второй группы партнер кажется слишком слабым, а они сами всё решают, такие достигаторы. Итог у них один и тот же – они разрушают свои браки, хотя причина только в тревожности, а не в мужчинах», — утверждает специалист.

Она согласилась с тем, что современным людям необходимо подстраиваться под стремительные изменения в мире, но подчеркнула, что важно не искать в близком человеке проблему, а пытаться работать над своим состоянием. В том числе, по мнению психолога, важно учитывать влияние высокого кортизола на либидо и семейную жизнь, и, как следствие, на отношения в семье. Тревога делает из женщин властных и контролирующих партнёров, что приводит к стрессу и разводам, убеждена Егиазарова.

«Надо брать контроль над своим состоянием, а не жаловаться нейросетям», – заявила психолог.

До этого депутаты Госдумы Ксения Горячева и Георгий Арапов направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять семейного психолога россиянам, решившим подать на развод. Помимо этого, депутаты предложили создать систему информирования россиян об этой услуге и механизм направления супружеских пар к семейному психологу. Согласно инициативе, идею могут реализовать через органы ЗАГС или МФЦ на этапе подачи заявления о разводе.

Ранее психолог опровергла вину Надежды Кадышевой в разводах россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами