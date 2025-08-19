Психолог назвала главную причину, по которой распадаются браки россиян

Женщины часто сталкиваются с сильной тревогой, в том числе относительно отношений со своим супругом, что заставляет их решаться на необдуманные поступки. В последнее время они начали советоваться с искусственным интеллектом по вопросам отношений в семье, что стало приводить к росту числа разводов, заявила психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.

Специалист призвала россиян не относиться к ИИ как к близкому человеку, а его советы воспринимать как единственно верные.

«Есть две категории девушек, которые проводят время с нейросетями: для одной группы мужчина слишком сильный, и они чувствуют, что не могут самореализоваться, являясь только матерями для общих детей, а у второй группы партнер кажется слишком слабым, а они сами всё решают, такие достигаторы. Итог у них один и тот же – они разрушают свои браки, хотя причина только в тревожности, а не в мужчинах», — утверждает специалист.

Она согласилась с тем, что современным людям необходимо подстраиваться под стремительные изменения в мире, но подчеркнула, что важно не искать в близком человеке проблему, а пытаться работать над своим состоянием. В том числе, по мнению психолога, важно учитывать влияние высокого кортизола на либидо и семейную жизнь, и, как следствие, на отношения в семье. Тревога делает из женщин властных и контролирующих партнёров, что приводит к стрессу и разводам, убеждена Егиазарова.

«Надо брать контроль над своим состоянием, а не жаловаться нейросетям», – заявила психолог.

До этого депутаты Госдумы Ксения Горячева и Георгий Арапов направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять семейного психолога россиянам, решившим подать на развод. Помимо этого, депутаты предложили создать систему информирования россиян об этой услуге и механизм направления супружеских пар к семейному психологу. Согласно инициативе, идею могут реализовать через органы ЗАГС или МФЦ на этапе подачи заявления о разводе.

Ранее психолог опровергла вину Надежды Кадышевой в разводах россиян.