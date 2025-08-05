В Госдуме предложили предоставлять психолога решившим развестись парам

Депутаты Госдумы Ксения Горячева и Георгий Арапов направили обращение министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять семейного психолога россиянам, решившим подать на развод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Из обращения следует, что психолога предлагается предоставлять на период примирения супругов. Также депутаты предложили обеспечить желающих развестись россиян 90% скидку на услуги специалиста. Подобные меры, по словам парламентариев, направлены на повышение качества помощи семьям, столкнувшимся с трудностями.

Помимо этого, депутаты предложили создать систему информирования россиян об этой услуге и механизма направления супружеских пар к семейному психологу. Согласно инициативе, идею могут реализовать через органы ЗАГС или МФЦ на этапе подачи заявления о разводе.

До этого депутат Дмитрий Кузнецов сообщил, что законопроект, обязывающий бывших супругов воспитывать детей совместно даже после развода, внесли на рассмотрение Госдумы. Парламентарий отметил, что текущая система часто приводит к отчуждению отцов и перегрузке матерей.

Ранее в Госдуме госпошлину за развод предложили увеличить в десять раз.