Юрист объяснил, в каких случаях учителя могут уволить за пост в соцсетях

Юрист Кофанов: в РФ есть две статьи для увольнения учителей за посты в соцсетях

В последнее время в России участились случаи увольнения учителей из-за постов в соцсетях, на фоне чего в Госдуме предложили ввести временный мораторий на эту меру наказания. Сегодня в подобных ситуациях могут применяться две ключевые статьи, рассказал юрист по трудовому праву, гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов в интервью радио Sputnik.

Первая статья, которую могут использовать для увольнения педагога за пост в соцсетях – это статья об аморальном проступке, сохранившаяся в Трудовом кодексе. Подразумевается, что по ней могут наказать учителя, если он совершил поступок, который несовместим с воспитательной деятельностью.

«Однако эта статья применяется редко, и суды тщательно оценивают, действительно ли пост в соцсети можно считать аморальным», — подчеркнул юрист.

По его словам, чаще применяется статья 336 ТК РФ, подразумевающая наказание за грубое нарушение устава образовательного учреждения. В таких документах часто прописывают требования к поведению учителей в соцсетях, что делает их основанием для увольнения. Кроме того, причиной для этого может стать и насилие над личностью ученика, отметил Кофанов.

Вопрос увольнения педагогов конкретно за посты в соцсетях остается спорным и требует тщательного изучения в каждом конкретном случае, отметил юрист. Часто, по его словам, учителей просто вынуждают уходить по собственному желанию, угрожая публичным скандалом.

«Теоретически эти статьи можно применить в качестве обвинения, но идеальным решением я бы это не назвал», — заключил Кофанов.

Напомним, в начале августа член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение ввести временный мораторий на увольнение учителей за публикации в социальных сетях. Она сообщила, что в комитет поступают многочисленные обращения от педагогов, которые обеспокоены участившимися случаями увольнений их коллег за публикации в соцсетях, включая TikTok, «ВКонтакте» и Telegram, которые не содержат противоправного контента. Депутат подчеркнула, что применение санкций в отношении учителей без должной правовой экспертизы порождает правовую неопределенность и способствует формированию атмосферы давления и самоцензуры в педагогической среде.

Ранее в Госдуме учителям посоветовали задумываться о публикуемых в соцсетях фото.