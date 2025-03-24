В Госдуме учителям посоветовали задумываться о публикуемых в соцсетях фото

В России обсуждают негласный запрет на публикацию учителями в соцсетях фотографий в купальниках. В первую очередь это связано с уважением к профессии, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что педагоги должны публиковать только такие снимки, которые соответствуют высокому статусу их профессии.

По мнению депутата, учителям следует взвешивать, как к той или иной фотографии отнесутся его ученики – например, в случае, когда педагог запечатлен в «неуместно маленьком бикини». Такие купальные костюмы в принципе не приветствуются во многих российских регионах, подчеркнула Бессараб. Она призвала помнить, что учителя – особые люди, которые являются примером для детей.

«И ученики, и родители должны уважать учителя, но и учитель должен ставить себя таким образом, чтобы его поведение, даже фотографии, выкладываемые в соцсетях, соответствовали этому высокому званию «учитель», тому уважению, которое он хочет получить от окружающих», — убеждена Бессараб.

Она подчеркнула, что не выступает против отдыха на пляжах, однако против публикации «достаточно преувеличенных» снимков, когда, например, учительница выкладывает фото танцев около барной стойки.

Напомним, также депутат отмечала, что аморальные поступки — повод уволить преподавателя, поскольку он подает пример и формирует восприятие детей.

Ранее российские родители заступились за учительницу с дуршлагом на голове.