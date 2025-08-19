На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следком раскрыл подробности дела задержанного за экстремизм блогера Ефремова

СК: блогер Ефремов перевел деньги запрещенной организации до февраля 2022 года
Nikita Efremov/YouTube

В Москве блогеру и предпринимателю Никите Ефремову предъявили обвинение в финансировании экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в период с сентября 2021 по февраль 2022 года Ефремов, находясь в Москве и Подмосковье, перевел деньги на нужды структуры, признанной экстремистской. В СК уточнили, что в отношении него проведены следственные действия и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Mash со ссылкой на свои источники писал, что Ефремова задержали в Шереметьево несколько дней назад после возвращения из Турции. Издание утверждает, что его заподозрили в переводе денег в адрес ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Останкинский районный суд Москвы постановил ограничить его действия. В пресс-службе судов отметили, что мера связана с расследованием дела по статье 282.3 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы.

Никита Ефремов — основатель бренда кроссовок Nikita Efremov, ранее в его магазинах проходили обыски. В его шоурумах изъяли около 5000 пар обуви после жалоб покупателей о продаже поддельной продукции. Позднее предприниматель открыл магазин в одном из торговых центров Дубая.

Ранее Ефремов заявлял, что его компания подвергается давлению со стороны неизвестных лиц.

