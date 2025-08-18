В Госдуме предложили вернуть бесплатные продленки во все школы

ЛДПР: во все школы России нужно вернуть бесплатные продленки

Депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, в рамках которого предлагается обязать органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивать бесплатную работу продленок в школах с 1 по 9 класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, изменения предлагается внести в статью 66 закона «Об образовании в РФ». В рамках поправок федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления могут обязать создать условия для работы бесплатных продленок в школах.

Помимо этого, законопроектом предлагается установить финансирование расходов на организацию присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета. При этом взимать средства для реализации этой цели с родителей будет запрещено, следует из документа.

12 августа депутаты Госдумы заявили о планах внести на рассмотрение межфракционный законопроект, согласно которому предлагается ввести платное обучение для иностранцев в школах и техникумах РФ. Один из авторов проекта лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уточнил, что сейчас порядка 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев обучается в школах России.

Ранее в Госдуме объяснили, чем можно заменить домашние задания в школах.