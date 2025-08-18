На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили вернуть бесплатные продленки во все школы

ЛДПР: во все школы России нужно вернуть бесплатные продленки
true
true
true
close
Freepik.com

Депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, в рамках которого предлагается обязать органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивать бесплатную работу продленок в школах с 1 по 9 класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, изменения предлагается внести в статью 66 закона «Об образовании в РФ». В рамках поправок федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления могут обязать создать условия для работы бесплатных продленок в школах.

Помимо этого, законопроектом предлагается установить финансирование расходов на организацию присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета. При этом взимать средства для реализации этой цели с родителей будет запрещено, следует из документа.

12 августа депутаты Госдумы заявили о планах внести на рассмотрение межфракционный законопроект, согласно которому предлагается ввести платное обучение для иностранцев в школах и техникумах РФ. Один из авторов проекта лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уточнил, что сейчас порядка 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев обучается в школах России.

Ранее в Госдуме объяснили, чем можно заменить домашние задания в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами