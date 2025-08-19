На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили нагрузку на бюджет страны от бесплатных продленок в школах

Депутат Берулава: бесплатные продленки в школе – это копейки для бюджета страны
Pexels

Введение в российских школах бесплатных продленок для учащихся не станет большой нагрузкой для бюджета страны, считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. В беседе с 360.ru он поддержал соответствующую инициативу, отметив, что ее реализация станет важной мерой поддержки россиян.

«Для страны это копейки. Россия великая. Всё хорошее в системе образования, что было при Советском Союзе, надо возвращать», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что считает расходы на возвращение продленки незначительными, при этом эффект будет позитивным – как в плане поддержки российских родителей, так и в плане повышения мотивации школьников к учебе.

Напомним, внести в Госдуму законопроект о возвращении бесплатных продленок для учащихся с 1 по 9 класс планируют депутаты ЛДПР. Помимо этого, законопроектом предлагается установить финансирование расходов на организацию присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета. При этом взимать средства для реализации этой цели с родителей будет запрещено, следует из документа.

Ранее депутаты призвали ввести штрафы до полумиллиона рублей за буллинг.

