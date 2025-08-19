На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта в вузе

РЕН ТВ: жителя Москвы задержали за подготовку теракта в вузе на 1 Сентября
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, планировавшего устроить теракт в одном из вузов Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на силовые структуры.

В материале говорится, что житель российской столицы действовал по заданию специальных служб Украины. Он хранил у себя дома самодельное взрывное устройство (СВУ), закамуфлированное под огнетушитель. По словам источника, мужчина планировал установить СВУ на территории вуза и 1 сентября дистанционно привести его в действие во время торжественного собрания первокурсников.

«За исполнение теракта ему пообещали $2,4 тыс. Все указания получал через мессенджер Telegram», — добавили в силовых структурах.

Там отметили, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Мужчина в ходе допроса дал признательные показания.

19 августа журналисты РИА Новости сообщили, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали жителя Луганской народной республики, занимавшегося изготовлением взрывных устройств для совершения терактов. Как рассказали в ведомстве, мужчина получил от кураторов задание ликвидировать высокопоставленного российского военнослужащего.

Ранее ФСБ РФ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта в Удмуртской Республике.

