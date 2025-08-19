На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, что делать, если летом не получилось вырваться на море

Психолог Кес: если не получилось поехать на море, стоит исследовать родной город
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Если летом не удалось вырваться на море — это не повод для грусти. Хороший отдых не обязательно подразумевает перелет в другие страны и солнечные ванны на пляжах. Об этом в беседе с РИАМО заявила клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес.

К слову, задуматься об отпуске следующим летом можно уже сейчас. Заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказала газете «Известия», как накопить на путешествие без жесткой экономии и защитить себя от непредвиденных ситуаций.

«Чаще всего проблема не в том, что человек не ездил в отпуск, а в том, что он постоянно сравнивает себя с другими и хочет от них не отставать. Это сравнение усугубляют публикации в социальных сетях, где люди постоянно выкладывают фото и видео своего отдыха», — объяснила Кес.

Вместо того, чтобы листать соцсети и грустить, эксперт порекомендовала поехать на природу, посетить любимый парк, исследовать новые места в собственном городе, поплавать в бассейне или просто понежиться в ванне с пеной.

До этого кандидат психологических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Лебедева рассказала, как справиться с постотпускным стрессом. По ее словам, чтобы помочь себе, нужно заранее спланировать свое возвращение из отпуска, а также придумать приятные занятия, чтобы быстрее восстановиться. В первые рабочие дни она посоветовала не ставить важные дела и встречи, лучше начать с легких привычных задач.

Ранее психолог объяснила, кому не подойдет «тихий отпуск».

