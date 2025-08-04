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Психолог рассказала, как не допустить постотпускного стресса

Психолог Лебедева: после отпуска не стоит резко входить в рабочие будни
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники могут столкнуться со стрессом, если будут пытаться «ворваться» в рабочие будни после отпуска. Об этом «Москве 24» рассказала кандидат психологических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Лебедева.

«Постотпускной стресс — это не клинический диагноз, но вполне реальное эмоциональное состояние. Оно возникает, когда контраст между свободной и интересной жизнью во время отпуска и рабочими обязанностями становится слишком сильным, что приводит к плохому настроению, умственному переутомлению и потере мотивации», — предупредила специалист.

По ее словам, с выходом на работу у человека может упасть уровень гормона дофамина, что вызывает легкое чувство хандры. Он может столкнуться с трудностями с концентрацией внимания или выполнением задач, тревожностью, раздражительностью, перепадами настроения и отсутствием мотивации или интереса к работе. Чтобы помочь себе, Лебедева порекомендовала планировать свое возвращение из отпуска, а также придумать приятные занятия, чтобы быстрее восстановиться.

В первые рабочие дни не стоит ставить важные дела и встречи, лучше начать с легких привычных задач, заключила психолог.

Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова до этого говорила, что работающие пенсионеры могут получить дополнительный двухнедельный отпуск. Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году, рассказала она.

Ранее россияне рассказали, почему в этом году перенесли свой отпуск.

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