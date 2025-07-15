Психолог рассказала, кому не подойдет «тихий отпуск»

«Тихий отпуск» представляет собой только небольшую передышку, при этом человек в этом случае будет больше переживать, чем отдыхать. Об этом «Москве 24» рассказал врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

Это формат, когда человек не оформляет официальные выходные и совмещает выполнение рабочих задач и отдых. Она отметила, что в этом случае важно оценивать стрессоустойчивость сотрудника. Если она высокая, ему будет легче расслабиться.

«Также бывают ситуации, когда человек не может взять отпуск, поэтому практикует такие «передышки». Но браться за это нужно только перед тем, как он дал себе четкую установку: «Я буду отдыхать», — иначе расслабиться невозможно. То есть это некий компромиссный вариант, который эффективен, только если его правильно организовать», — отметила Сулим.

По ее словам, обычно такой формат отдыха практикуют миллениалы, которые подвергаются сильным перегрузкам на работе. При этом психолог уточнила, что именно им будет сложнее всего расслабиться, потому что они более ответственны. Кроме того, «тихий отпуск» часто практикуют те, кто устал от сферы своей занятости или «тянет» все на себе.

Исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого говорили, что каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни уходил в «тихий отпуск». Более 90% руководителей признались, что не видят проблемы в таком формате работы. Наиболее лояльны к этому работодатели из сфер образования, туризма и маркетинга.

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