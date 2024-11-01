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Эксперт объяснил нежелание работодателей отпускать мужчин в оплачиваемый декрет

HR-эксперт Мурадян: мужчин в России не хотят пускать в декрет из-за стереотипов

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Freepik.com

Уходить в отпуск по уходу за ребенком мужчины сегодня имеют полное право, причем им теперь положены соответствующие выплаты. Однако зачастую работодатели не хотят отпускать отцов в декрет, в основном – из-за сложившихся стереотипов, объяснил в беседе с 360.ru HR-эксперт и член экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

В целом ситуацию с декретом отцов сегодня определяют два основных фактора, и стереотипы – это основной из них.

«До сих пор принято, что декрет — женское, и мужчина вообще у нас — сильный мужчина, волосатый, с копьем в руках, который должен быть добытчиком и зарабатывать деньги», — пояснил эксперт.

Второй фактор, который определяет число мужчин в декрете, это экономическая целесообразность – зачастую зарплата у них выше, чем у женщин. Все это приводит к тому, что большинство HR-сотрудников компаний препятствуют выходу мужчин в декрет, подчеркнул Мурадян.

Напомним, по данным специалистов, за прошлый год в декрет ушли 11 млн женщин и 30 тыс. мужчин. А в недавнем опросе 17% мужчин признались, что готовы уйти в декрет вместо жены, однако только 5% женщин согласились, чтобы их партнер занимался воспитанием ребенка, пока они будут работать. Каждый пятый мужчина заявил, что готов отказаться от своей работы и заниматься домашними делами, если зарплаты его девушки хватит на содержание семьи.

Ранее в Госдуме рассказали о новой льготе для отцов в декрете.

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