В Госдуме предложили ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов. С такой инициативой обратился в министерство труда вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет Telegram-канал SHOT.

Депутат предлагает сократить рабочий день в четверг, который он называет самым загруженным, для отцов детей до 3 лет, чтобы они работали не более шести часов.

По его мнению, это позволит молодым мамам немного отдохнуть, а папы смогут проводить с ребенком время в будни.

«Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки», — говорится в инициативе Чернышова.

До этого HR-директор Level Group Валентина Романова рассказала, что четырехдневная рабочая неделя может негативно сказаться как на самом сотруднике, так и на функционировании предприятия в целом. Она отметила, что человека могут вовлекать в работу компании дистанционно.

Ранее в РФ предложили сделать майские праздники длиннее за счет новогодних выходных.