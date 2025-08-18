На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов

Депутат Чернышов предложил ввести сокращенный четверг для молодых отцов
Trzykropy/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов. С такой инициативой обратился в министерство труда вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет Telegram-канал SHOT.

Депутат предлагает сократить рабочий день в четверг, который он называет самым загруженным, для отцов детей до 3 лет, чтобы они работали не более шести часов.

По его мнению, это позволит молодым мамам немного отдохнуть, а папы смогут проводить с ребенком время в будни.

«Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки», — говорится в инициативе Чернышова.

До этого HR-директор Level Group Валентина Романова рассказала, что четырехдневная рабочая неделя может негативно сказаться как на самом сотруднике, так и на функционировании предприятия в целом. Она отметила, что человека могут вовлекать в работу компании дистанционно.

Ранее в РФ предложили сделать майские праздники длиннее за счет новогодних выходных.

