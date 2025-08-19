В Госдуме россиянам объяснили, как избежать изъятия земельного участка

В сентябре в России вступают в силу новые требования к содержанию земельных участков и состоянию построек. За их невыполнение владельцам грозит наказание, крайняя мера – это изъятие участка, напомнил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Новые нормы не означают, что заброшенные участки у собственников будут немедленно отниматься – они предусматривают трёхлетний период до 2028 года, в течение которого владельцы могут привести земли в порядок.

«Причём этот период освоения будет считаться не с момента приобретения надела, а с даты вступления новых положений в силу, то есть с 1 сентября 2025 года. Это существенная поблажка для тех, кто стал собственником земли раньше указанного срока», — подчеркнул Чаплин.

Он напомнил, что собственники обязаны использовать землю по назначению – так, если участок предназначен для индивидуального строительства, но до сих пор пустует, то за три ближайших года необходимо построить и официально оформить новое строение. Сам же участок должен при этом соответствовать требованиям – на нём не должно быть мусора, сорняков, аварийных конструкций и так далее, пояснил депутат.

Что касается дачных участков, то в их отношении требования менее жёсткие – важно лишь регулярно убирать мусор и своевременно скашивать траву, а строительство капитального объекта необязательно.

Если будет выявлено нарушение, то владельцу участка дадут официальное предписание, в соответствии с которым у него будет полгода на исправление ситуации. Если же после получения документа собственник не предпримет никаких действий, то далее последует обращение в суд с последующим изъятием земли, заключил Чаплин.

Напомним, с 1 сентября текущего года в России начнёт действовать закон о регулировании использования дачных участков, из-за чего некоторые действия на них будут запрещены. Как уточняют юристы, прежде всего закон предусматривает запрет использования дачных участков для коммерческой деятельности. Теперь, как уточнил юрист, собственникам дачных участков нельзя будет размещать на них отели, питомники, пасеки, склады и другие объекты коммерческого назначения.

