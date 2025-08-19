На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выросли продажи туров на международные направления

Продажи летних туров выросли на 11% за счет зарубежных направлений
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Продажи летних туров на июнь–август выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом, отмечает издание «Коммерсант».

Из-за ограничений в Краснодарском крае интерес к отдыху в России оказался сдержанным. Здесь фокус сместился на экскурсионные поездки, а основным драйвером спроса стали международные направления.

В частности, аналитики рынка отмечают, что среди туристов наиболее востребованными направлениями оказалась Турция, Египет и Вьетнам. Рост интереса зафиксировали также к пакетным турам в Китай, Грузию и на Мальдивы.

В сегменте самостоятельных продаж отмечают волну интереса к постсоветским странам. Так, на «Островке» отмечают, что количество летних бронирований размещения в Казахстане прибавило 64% год к году, в Армении — 56%, Киргизии — 27%.

Рост продаж в России в летнем сезоне вырос на экскурсионные направления. Например, интерес к Санкт-Петербургу вырос на 40% год к году, к Татарстану — на 15%, к Калининградской области — на 13%. Аналитики «Островка» отметили выраженный рост интереса к летним путешествиям в Смоленск, Псков и Кострому.

Всего, по статистике «Островка», туристы совершили по России в первом полугодии 2025 года свыше 41 млн поездок. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее назвали топ-5 самых популярных направлений у россиян на ноябрьские праздники.

