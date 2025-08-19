Эксперт объяснил рост количества случаев обмана россиян в интернете

В России отмечается рост случаев кибермошенничества за минувшие два месяца. Злоумышленники сумели похитить у россиян десятки аккаунтов, перехватили персональные данные. Все это – следствие низкой цифровой зрелости, над которой в стране работают недостаточно эффективно, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев Общественной Службе Новостей.

По мнению специалиста, в сфере мессенджеров и соцсетей на сегодняшний день нет четких решений, которые бы затрагивали, в числе прочего, вопросы ответственности и закон о персональных данных. Все это связано с тем, что технологии превалируют над знаниями жителей, убежден он.

«Государство будет стараться охранять, но законодательство ориентировано на офлайн-управление документооборотом и персональными данными. Все попытки введения условий по обработке данных будут создавать проблемы для бизнеса и для людей», — пояснил интернет-омбудсмен.

Для действительно эффективной борьбы с кибермошенничеством, по мнению Мариничева, необходимо переосмыслить сам подход к управлению информацией и способу взаимодействия между людьми. Если сделать акцент на цифровой зрелости, то люди будут реже становиться жертвами обмана, заключил эксперт.

До этого в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство России разрабатывает второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который, помимо технических решений, включает уголовную и административную ответственность для злоумышленников. По словам чиновника, если до этого упор делался на информационные и технологические инструменты защиты, то теперь акцент смещается в сторону правовых механизмов и наказаний. Новый пакет призван серьезно усложнить деятельность мошенников и усилить защиту граждан.

Ранее в Госдуме отреагировали на сообщение о новом способе кибермошенничества.