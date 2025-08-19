На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил рост количества случаев обмана россиян в интернете

Интернет-омбудсмен Мариничев: у россиян отсутствует цифровая зрелость
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В России отмечается рост случаев кибермошенничества за минувшие два месяца. Злоумышленники сумели похитить у россиян десятки аккаунтов, перехватили персональные данные. Все это – следствие низкой цифровой зрелости, над которой в стране работают недостаточно эффективно, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев Общественной Службе Новостей.

По мнению специалиста, в сфере мессенджеров и соцсетей на сегодняшний день нет четких решений, которые бы затрагивали, в числе прочего, вопросы ответственности и закон о персональных данных. Все это связано с тем, что технологии превалируют над знаниями жителей, убежден он.

«Государство будет стараться охранять, но законодательство ориентировано на офлайн-управление документооборотом и персональными данными. Все попытки введения условий по обработке данных будут создавать проблемы для бизнеса и для людей», — пояснил интернет-омбудсмен.

Для действительно эффективной борьбы с кибермошенничеством, по мнению Мариничева, необходимо переосмыслить сам подход к управлению информацией и способу взаимодействия между людьми. Если сделать акцент на цифровой зрелости, то люди будут реже становиться жертвами обмана, заключил эксперт.

До этого в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство России разрабатывает второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который, помимо технических решений, включает уголовную и административную ответственность для злоумышленников. По словам чиновника, если до этого упор делался на информационные и технологические инструменты защиты, то теперь акцент смещается в сторону правовых механизмов и наказаний. Новый пакет призван серьезно усложнить деятельность мошенников и усилить защиту граждан.

Ранее в Госдуме отреагировали на сообщение о новом способе кибермошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами