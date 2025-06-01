В России ужесточат ответственность за кибермошенничество

Правительство России разрабатывает второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который, помимо технических решений, включает уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По словам чиновника, если до этого упор делался на информационные и технологические инструменты защиты, то теперь акцент смещается в сторону правовых механизмов и наказаний. Новый пакет призван серьёзно усложнить деятельность мошенников и усилить защиту граждан.

Григоренко напомнил, что 1 июня уже вступил в силу первый закон против мошенничества, часть его положений уже работает. В ближайшие месяцы заработают и новые меры — например, возможность введения самозапрета на международные звонки и массовые обзвоны, что должно снизить количество попыток обмана.

Вице-премьер подчеркнул, что цель работы правительства — не ограничиться точечными инициативами, а выстроить целостную, многоуровневую систему кибербезопасности, способную эффективно противостоять новым схемам преступников.

Ранее юрист раскрыл, как мошенники теперь называют «безопасный счет».