В Госдуме отреагировали на сообщение о новом способе кибермошенничества

Россиянам следует соблюдать предельную осторожность в использовании смартфонов и цифровых сервисов, чтобы не попасться на новые уловки кибермошенников для кражи данных карт. Об этом Дума ТВ рассказал зампред кoмитета Госдумы пo инфoрмационной пoлитике, инфoрмационным технoлогиям и связи, депутат фракции ЛДПР Андрей Свинцов, комментируя новость о том, что хакеры начали использовать программное обеспечение SuperCard против клиентов российских банков.

Депутат напомнил, что в результате неосторожного нажатия на ссылку в мессенджере или групповом чате может произойти заражение гаджета.

«Будьте бдительны, внимательно проверяйте перед тем, как переходите по ссылке, что это такое, кто вам прислал, зачем это прислали. Если это просто массовая рассылка, ни в коем случае никуда не переходите и не скачивайте никаких непонятных приложений», — подчеркнул Свинцов.

Он добавил, что все пользователи находятся в зоне риска, потому что вся повседневная активность теперь происходит через мобильные приложения.

До этого сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram от лица именинников. Они записывают видео от лица именинника с просьбой перевести деньги, предварительно взломав аккаунт.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила правила выдачи банковских карт подросткам.