Москвичам спрогнозировали дожди и похолодание до +7 градусов

Синоптик Ильин: на этой неделе Московский регион накроет холодная воздушная масса
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

До конца текущей недели в столичном регионе сохранится ненастная и прохладная погода, в отдельные ночи температура воздуха опустится до +7 градусов, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На текущей неделе погоду в Москве формирует тыловая часть циклона, в Московский регион будет активно поступать холодная воздушная масса, отметил Ильин. В целом температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов, в отдельные дни она может достичь +20…+22 градусов.

«Каждый день кратковременные дожди», — предупредил синоптик.

Заметно прохладнее будет в ночные часы – ожидается от +11 до +13 градусов, а в ночь на пятницу похолодает до +7…+9 градусов, заключил специалист.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала августа. По его словам, на метеостанции ВДНХ температура опустилась до +11°C. В Подмосковье температура напоминала сентябрьскую погоду. Так, в Михайловском зафиксировали +7,5°C, в Талдоме +7,6°C, в Мелихове +7,7°C, в Клину +8°C, в Коломне +8,3°C, а в Серпухове +8,7°C.

Ранее москвичам пообещали жару до +30°C в конце лета.

