Российские силы ПВО ночью уничтожили более 20 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов были сбиты над Волгоградской областью, еще пять – над Ростовской областью и пять – над территорией республики Крым.

Столько же дронов сбили над Россией и прошлой ночью. Среди сбитых целей — восемь беспилотников над Тамбовской областью, пять над акваторией Азовского моря, два над Черным морем, по два над Белгородской и Ростовской областями, а также по одному беспилотнику над Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем и республикой Крым.

На прошлой неделе Белгород и Белгородская область подвергались массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, 13 августа, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, а один не выжил.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.