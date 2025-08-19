«Разговоры о важном» начнут проводить в детсадах

Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с 1 сентября 2025 года. Уточняется, что занятия будут проводиться в дошкольных учреждениях в 22 российских регионах, включая Москву, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к ведомству.

В пресс-службе Минпросвещения отметили, что эксперимент начнется в начале сентября и продлится до конца 2025 года, после чего в ведомстве решат, стоит ли проводить такие занятия во всех государственных детских садах страны.

«Разговоры о важном» рассчитаны на воспитанников детских садов от трех до семи лет. Методика будет включать в себя следующие темы: «важность семьи и дружбы, формирование навыков общения, развитие нравственных качеств: доброты, честности, справедливости, милосердия, знание истории, уважение к культуре России и любовь к Родине», пишут «Ведомости».

Отмечается, что идею ввести «Разговоры о важном» в детских садах в прошлом году поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее в Госдуме предложили включить в «Разговоры о важном» для школьников тему донорства крови.