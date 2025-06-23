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В Госдуме предложили включить в «Разговоры о важном» тему донорства крови

Депутат Дрожжина: нужно включить в «Разговоры о важном» тему донорства крови
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В «Разговоры о важном» в российских школах следует включить тему донорства крови и костного мозга. Об этом, ссылаясь на обращение депутата Госдумы РФ Юлии Дрожжиной в министерство просвещения России, сообщает РИА Новости.

По словам Дрожжиной, со следующего учебного года в «Разговорах о важном» необходимо рассказывать о роли донорства в спасении жизней, основных правилах и условиях сдачи крови и включения в федеральный регистр доноров костного мозга, значении добровольчества в стране.

Депутат подчеркнула, что целью таких уроков является формирование у школьников позитивного восприятия донорства как социально значимой и благородной миссии и понимания того, что совершеннолетие является в том числе и ответственностью перед обществом.

Дрожжина также предложила разработать просветительскую программу о донорстве костного мозга, предназначенную для родителей школьников, в том числе в рамках Всероссийского родительского собрания.

17 мая сообщалось, что многократные доноры крови, костного мозга и стволовых клеток смогут получить нагрудный знак «Доброволец России».

Ранее были названы самые востребованные доноры крови в России.

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