В России призвали организовать благотворительную акцию в Яблочный Спас

Депутат Иванов предложил провести благотворительную акцию по сбору яблок
Агентство «Москва»

В честь праздника Яблочный Спас в этом году необходимо организовать в России благотворительную акцию по сбору яблок. С такой инициативой в беседе с RT выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Яблочный Спас, также известный как Преображение Господне, отмечается ежегодно 19 августа. Как напоминает газета «Известия», этот праздник имеет важное значение в православной традиции, символизирует начало осени и сопровождается освящением плодов нового урожая в храмах.

Иванов подчеркнул, что речь идет не просто о празднике, а о символе преображения, милосердия и единства.

«В народе всегда делились урожаем с теми, кто в этом нуждается, и сегодня мы должны продолжать эту добрую традицию», — пояснил он.

По мнению депутата, лучше всего символизм праздника подчеркнет благотворительная акция по сбору яблок и прочих фруктов, которые затем следует передать в детдома, дома престарелых, хосписы, а также раздать малоимущим семьям. Делать свой вклад смогут все, кто имеет свой сад или может себе позволить купить несколько килограммов яблок для передачи нуждающимся, отметил автор инициативы. По его мнению, это позволит укрепить духовные связи между россиянами, напомнит о важности взаимопомощи, что и является главным смыслом православных праздников.

Отметим, что Яблочный Спас — это праздник, в котором соединяются церковные и народные традиции. Чтобы поздравить родных и близких с праздником, «Газета.Ru» подготовила открытки и теплые пожелания.

Ранее россиянам рассказали, сколько яблок можно употреблять в день.

