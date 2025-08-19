Яблочный Спас 2025: открытки и поздравления

Как поздравить с Яблочным Спасом родных и близких

Яблочный Спас — праздник, в котором соединяются церковные и народные традиции. В этот день в храмах освящают плоды нового урожая, а верующие отмечают Преображение Господне. Чтобы поздравить родных и близких с праздником, «Газета.Ru» подготовила открытки и теплые пожелания.

Когда будет Яблочный Спас в 2025 году

В конце лета православная церковь отмечает Преображение Господне. Его народное название — Яблочный Спас. Это непереходящий праздник, каждый год он приходится на одну и ту же дату.

19 августа отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас

Праздник выпадает на период Успенского поста, поэтому стол не пестрит от излишеств, но сохраняет августовское изобилие — печеные яблоки, мед, компоты, ягоды.

Картинки-поздравления к Яблочному Спасу

«Газета.Ru» подготовила подборку открыток к Яблочному Спасу: выбирайте сюжет, добавляйте теплые слова и отправляйте родным, друзьям или коллегам через мессенджеры или делитесь в соцсетях.

15 поздравлений с Яблочным Спасом своими словами

С Яблочным Спасом! Пусть жизнь будет такой же сладкой, как спелое яблоко, а в доме — мир, тепло и свет.

С Преображением Господним и Яблочным Спасом! Пусть все, что важно, преображается к лучшему: мысли — в мудрость, дела — в радость, мечты — в реальность

Светлого Яблочного Спаса! Желаю здоровья, добрых встреч и щедрого стола.

Пусть в Яблочный Спас Бог благословит твой труд и плоды твоих стараний. С праздником!

С Яблочным Спасом! Пусть сердце будет спокойным, а а дом — полной чашей.

С Яблочным Спасом! Пускай дом наполнится ароматом пирогов, детским смехом и добрыми новостями.

С Преображением Господним! Желаю ясности в мыслях и силы для больших дел.

Пусть в саду твоей жизни всегда будет место и для яблонь, и для друзей. С праздником!

С Яблочным Спасом! Пусть здоровье будет крепким, а заботы — легкими, как августовский ветер.

Светлого Яблочного Спаса! Благодарности — за то, что имеем, и надежды — на то, что впереди.

С теплым августовским праздником! Добра семье, уюта дому и сладкого урожая планов.

С Яблочным Спасом! Пусть каждый кусочек яблочного пирога напоминает: труд и забота всегда возвращаются радостью.

С Преображением Господним! Желаю внутреннего света и умения видеть добро — в людях, делах и днях.

С праздником! Пусть дни будут такими же насыщенными и солнечными, как спелые яблоки.

С Яблочным Спасом! Пускай умножаются любовь, здоровье и благополучие.

История и традиции праздника

Яблочный Спас — народное название церковного праздника Преображение Господне. В этот день христиане вспоминают, как Иисус явил свою божественную славу трем ученикам — Петру, Иакову и Иоанну — на горе Фавор. Религиозный смысл праздника — в напоминании о том, что весь мир преобразится во Христе. Освящение яблок и других плодов в этот день — знак благодарности Богу.

На Руси Преображение вплелось в цикл трех Спасов (Медового, Яблочного и Орехового/Хлебного), которые отмечали вместе с главными летними работами: сбором урожая плодов, меда и хлеба. Церковный праздник соединился с народными традициями.

В храмах 19 августа совершается освящение яблок нового урожая. Согласно народной традиции, до этого обряда есть плоды нельзя. После богослужения часть яблок раздавали нуждающимся, что отражало идею милосердия.

Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому верующие в этот день готовят постные блюда из яблок: пироги, компоты, варенья.