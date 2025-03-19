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Украинские аферисты по новой схеме обманули российскую пенсионерку почти на 1,5 млн рублей

В Москве мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 млн рублей
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Москве украинские мошенники обманули пенсионерку по новой схеме на 1,3 миллиона рублей. Пожилой женщине позвонил аферист под видом оператора сотовой связи и сообщил о повреждении телефонной линии в результате атаки дронов, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, украинские аферисты позвонили 73-летней женщине. Ей сказали, что для оформления заявки на ремонт нужно назвать данные СНИЛС. Получив их, злоумышленники бросили трубку. Затем с пожилой женщиной связались мошенники под видом работников военной прокуратуры и напугали ее утечкой личных данных «в структуры недружественных стран».

После злоумышленники сказали женщине, что ей необходимо перевести средства на безопасный счет и задекларировать. Она передала деньги курьерам и только после этого поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

До этого аферисты стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги победителям лотереи. Жертве предлагают за вознаграждение перевести деньги победителю вымышленной лотереи.

Ранее в Госдуме анонсировали новый закон по защите пожилых россиян от мошенников.

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